Белый дом отреагировал на новость о больном раком шефе Пентагона Кирби: никто в Белом доме не знал до 9 января, что у шефа Пентагона рак

Фото: Chris Kleponis / CNP/Global Look Press

В Белом доме до утра 9 января никто не был проинформирован о том, что у министра обороны США Ллойда Остина в декабре был диагностирован рак, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби. Он добавил, что президенту Байдену о госпитализации шефа Пентагона доложили на минувшей неделе на следующий день после того, как об этом узнали в СНБ.

Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты, — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что глава государства полностью доверяет министру, несмотря на сокрытие диагноза и факта госпитализации. Кирби также добавил, что Байден рад сообщениям о постепенном выздоровлении Остина.

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день. При этом издание Politico написало, что Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации министра обороны. 9 января Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида объявил, что у Ллойда Остина диагностирован рак простаты и ему была проведена операция, после чего потребовалась повторная госпитализация из-за возникших осложнений..