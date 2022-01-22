Белый дом отреагировал на данные МИД Британии о планах РФ на Украине
США выразили обеспокоенность информацией МИД Британии о планах РФ по смене власти на Украине
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:17, 23 января 2022
Белый домФото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
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Белый дом обеспокоен сообщением МИД Великобритании о намерении России сменить власти на Украине на более лояльные Москве. Об этом заявила пресс-секретарь совета Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн. Её слова приводит в своём Twitter корреспондент издания Politico Алекс Уорд.
Такой заговор вызывает глубокую обеспокоенность. Украинский народ имеет суверенное право определять свое будущее, и мы поддерживаем наших демократически избранных партнеров в Украине, — сказала Хорн.
Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководство Украины на более лояльного человека. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
В ответ на это в МИД России призвали Британию прекратить распространять чушь.
Кроме того, выяснилось, что Евгений Мураев числится в санкционных списках РФ против физических и юридических лиц Украины.