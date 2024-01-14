Белый дом отправит в отставку ответственного за гуманитарные вопросы в Газе Спецпосланник США по гуманитарным вопросам в Газе отправится в отставку

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Дэвид Саттерфилд, занимающий должность спецпосланника США по гуманитарным вопросам в секторе Газе и во всем Ближневосточном регионе, отправится в отставку в ближайшие недели, сообщило интернет-издание HuffPost. Причины подобного решения не называются. Известно, что Саттерфилда назначили на этот пост в октябре 2023 года.

Дипломат курировал вопросы, касающиеся смягчения последствий атаки ХАМАС в гуманитарной сфере в секторе Газа. Он также был ответственным за дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию ситуации. Кроме прочего, в его обязанности входил контроль передачи жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения, а также обеспечение безопасности гражданских лиц во время взаимодействия с ООН и американскими партнерами.

Саттерфилд, скорее всего, вернется к должности в Институте Бейкера при Университете Райса. Пока неизвестно, назначат ли ему замену, учитывая тяжелые условия в секторе Газа. Спецпосланник предлагал переселить палестинских беженцев из сектора Газа в Египет, эту идею отвергли и США, и сами палестинцы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия против палестинского движения ХАМАС будут прекращены, когда ЦАХАЛ установит контроль над границами сектора Газа с Египтом. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее придут новые боевики.