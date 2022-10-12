Белый дом опубликовал новую стратегию нацбезопасности Белый дом: главными целями нацбезопасности США являются защита американцев и экономика

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Главными целями национальной безопасности США являются защита американцев и обеспечение экономических возможностей, говорится в новой стратегии, опубликованной на сайте Белого дома. В качестве одной из основных целей в документе также названа реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни.

Стратегия базируется на наших национальных интересах: защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни, — говорится в сообщении.

В документе упоминается и Россия. США намерены сдерживать «представляющую опасность» РФ и конкурентную борьбу с Китаем, рассчитывая одержать в ней победу.

КНР и Россия все более связаны друг с другом, однако вызовы, которые они представляют, важным образом различаются. Мы сделаем приоритетом сохранение прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно ограничивая все еще фундаментально опасную Россию, — утверждается в документе.

Кроме того, по мнению Вашингтона, поведение России в Арктике несет риски начала непреднамеренного конфликта. В стратегии уточняется, что США будут укреплять партнерство с союзниками в регионе.

Китай в свою очередь называют «самым серьезным геополитическим вызовом». При этом США допускают возможность «мирного сосуществования» с КНР и признают решающий вклад Пекина в мировую экономику.

Как отмечается в стратегии, США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование «жестких блоков». Его авторы заверяют, что «напротив, пытаются поддерживать любую страну независимо от ее размера или силы в ее поиске свободы выбора, что отвечает интересам всех».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона. По его словам, президент России «не может безнаказанно продолжать говорить» о применении тактического ядерного оружия и в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что Армагеддона удастся избежать.