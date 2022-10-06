Белый дом оценил вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине В Белом доме не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

США не знают о том, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, заявили в Белом доме, передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты Америки не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия. Соответственно, нет оснований корректировать расстановку своих ядерных установок, отметила она.

США не знают, применит ли Россия ядерное оружие на Украине, — сообщили в Белом доме.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить применение ядерного оружия РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление украинского лидера, поскольку это не что иное, как призыв к началу мировой войны. Представитель Кремля добавил, что США и Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева и поэтому они должны нести ответственность за такие слова.