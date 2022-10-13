Белый дом оценил риски втягивания США в конфликт на Украине Кирби: риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине являются высокими

Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

В настоящее время риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине остаются высокими. Такое мнение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова прозвучали в эфире телекомпании CNN.

Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений, — сказал Кирби.

Ранее аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев заявил, что США ищут новые способы усугубить украинский конфликт. По его словам, G7 является подструктурой НАТО, которая направляет в зону боевых действий солдат под видом наблюдателей.

Он напомнил, что среди наблюдателей G7 нет Китая, Ирана, Индии и России, поскольку эти семь экономически развитых стран — «либо члены НАТО, либо вассалы США». Также Гуреев добавил, что Вашингтон не может пойти на прямую конфронтацию с Россией, поэтому будет делать это именно через «Большую семерку».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами. Все они способны поставить мир на порог Армагеддона.