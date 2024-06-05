В Белом доме рассказали, как изменилось положение ВСУ благодаря США Салливан: украинская армия укрепила позиции после получения оружия от США

Фото: МО Украины

Администрация США наблюдает, что Вооруженные силы Украины укрепили позиции после возобновления поставок американского оружия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена. При этом он признал, что ВСУ необходимо больше боеприпасов, передает ТАСС.

Мы точно видели, что масштабное поступление вооружений на поле боя в последние дни и недели привело к изменениям, оказало влияние. Мы надеемся, что так будет и дальше. У них теперь есть необходимые боеприпасы и другие поставки. И им нужно больше, — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что сегодня украинские войска выдерживают российское наступление. США продолжат следить за развитием ситуации. Помощник американского президента также отметил, что Киев просил дополнительные средства противовоздушной обороны. По словам Салливана, США работают над этим.

И мы работаем над этим. Им требуются постоянные поставки оружия, и мы будем его им предоставлять, — заверил он.

Вместе с этим Салливан высказался о возможной отправке американских войск на Украину. Он подчеркнул, что США не планируют направлять в страну военнослужащих, советников или военных инструкторов.