Белый дом обязал владельцев оружия купить сейф

В США лицензию на оружие станут выдавать только тем гражданам, которые организуют место для его хранения. Таким образом американские власти предполагают снизить случаи массовой стрельбы в стране. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Министерство юстиции объявило новое правило, которое поможет установить безопасное хранение оружия, — говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, оружие разрешат продавать лишь тем, кто подтвердит возможность его безопасного хранения. Наличие защищённого места должно быть подтверждено федеральной лицензией. За нарушение лицензия может быть отозвана.

При этом в Минюсте намерены продолжать «подходящие шаги для снижения количества убитых или раненных в результате недобросовестного использования оружия».

По словам президента США Джо Байдена, в стране происходит «эпидемия вооружённого насилия». Эти слова он произнёс, комментируя случай массового расстрела в мае 2021 года. Всего в 2021 году произошло 717 случаев, когда в результате стрельбы были убиты более четырёх человек. Годом ранее этот показатель составил 611 случаев, а в 2014–2017 годах показатели находились на уровне от 272 до 382 за год.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при стрельбе в пригороде Чикаго.