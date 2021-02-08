Белый дом объяснил важность разговора Байдена с Путиным

https://static.news.ru/photo/a939857a-c0c0-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос журналистов о том, почему президент Соединённых Штатов Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, но ещё не успел поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином несмотря на то, что Россия не является американским союзником.

Определённо [Россия] не является [союзником США], но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Она подчеркнула, что большинство других звонков новый американский лидер совершал главам стран — союзниц США в Европе и Азии.

Такой вопрос возник после ответа представителя Байдена на вопрос о том, почему Байден до сих пор не поговорил с Си Цзиньпином. Она сказала, что администрация нового главы государства работает только две недели и политик ещё не успел связаться с каждым мировым лидером, но в ближайшее время постарается наладить контакты с большим числом партнёров, передаёт РИА Новости.

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами. Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений. Позднее в НАТО прокомментировали продление Договора СНВ-3 между Россией и США. В Альянсе его назвали ядром международной стабильности.

Там также отметили, что обе страны вновь выражают поддержку исполнению международных обязательств в связи с договором. Также ДСНВ способствует активному диалогу по путям улучшения стратегической безопасности.

Договор был продлён после разговора Байдена и Путина по телефону 26 января. Помимо прочего, в ходе разговора американский лидер призывал Путина отпустить арестованного политика Алексея Навального. При этом в пресс-релизе Кремля этой информации не было.