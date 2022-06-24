Белый дом объяснил, почему Украина получает от США не все виды оружия Кирби: США меняют составляющие помощи Киеву с развитием ситуации на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Перемены в ходе боёв на Украине вносят изменения в состав военной помощи США Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Так он прокомментировал вопрос о том, почему президент США Джо Байден периодически отказывается от поставок Украине определённых единиц летального оружия и периодически — соглашается.

Мы работаем с Украиной ежедневно на тему того, какие у них есть пробелы в возможностях, какие нужды. Причина в том, что мы хотим сохранить это соотносимым с происходящим на поле боя, — сказал Кирби.

Он пояснил, что изначально речь преимущественно шла о поставках противовоздушных ракет Javelin и Stinger, однако с развитием ситуации Штаты начали поставлять на Украину артиллерию и обучать бойцов ВСУ пользоваться ею.

С эволюцией и развитием войны их нужды эволюционируют, и наш вклад эволюционирует, — сказал Кирби.

При этом он подчеркнул, что США не предпринимают никаких действий, приводящих к эскалации ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут четыре РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тысяч артиллерийских снарядов, а также 18 тактических автомобилей для буксировки артиллерийских орудий, 1,2 тысячи гранатомётов, две тысячи пулемётов.

С февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.