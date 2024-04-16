Белый дом объяснил отказ защищать Украину от воздушных атак Кирби: конфликт на Украине нельзя сравнивать с воздушной атакой на Израиль

Фото: МО Украины

Удар Ирана по территории Израиля слишком отличается от конфликта на Украине, поэтому США не могут помогать киевским властям защищаться от воздушных атак, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, у этих противостояний совершенно разная картина угроз.

Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз, — обратил внимание американский политик.

Президент США Джо Байден, как напомнил Кирби, изначально дал понять, что американские военные не будут вовлечены в украинский конфликт «в боевой роли». Вашингтон сфокусировался на предоставлении Киеву средств защиты воздушного пространства, констатировал он.

К сожалению, мы не можем этого делать прямо сейчас, — уточнил представитель Белого дома.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что предпринял попытку убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости помогать Украине. По его словам, неважно, кто станет хозяином Белого дома после выборов, однако допустить усиления позиций РФ нельзя в любом случае. Решение о помощи Украине также повлияет на соотношение сил между США и КНР, добавил политик.