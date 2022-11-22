Белый дом обнародует результаты медобследования Байдена Белый дом: Байдену в ближайшее время проведут оценку здоровья и обнародуют результаты

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

В ближайшее время президент США Джо Байден пройдет ежегодное обследование, результаты проверки будут обнародованы. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что в настоящее время доктора говорят о хорошем состоянии американского лидера.

Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор. Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году, — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга с журналистами.

Джо Байдену 20 ноября исполнилось 80 лет. Представитель Белого дома не уточнила, будут ли обнародованы результаты медобследования до того, как глава государства объявит о планах на выборную кампанию 2024 года. По словам самого Байдена, он планировал «ускользнуть» вместе с женой на неделю между Днем благодарения и Рождеством, чтобы обсудить, следует ли ему идти на второй срок.

Жан-Пьер отметила, что заключение врачей представят «в следующие пару месяцев», однако точные сроки называть не стала, пообещав при обнародовании результатов такую же открытость, что и годом ранее.

Ранее сообщалось, что во время ужина с морскими пехотинцами в честь Дня благодарения Джо Байден не смог правильно надеть фартук. В этом ему помогал один из военных. Глава Белого дома решил самостоятельно разложить еду солдатам на авиабазе морской пехоты Черри-Пойнт в Северной Каролине и надел фартук задом наперед.

Также пользователи YouTube-канала GOP War Room высмеяли американского президента после его попытки поговорить с живой индейкой на церемонии по случаю Дня благодарения. На кадрах видно, как Байден подходит к одной из индеек, произносит речь, а после прерывает ее, пытаясь поговорить с птицей, поднеся к ее клюву микрофон. Не получив ответа от птицы, Байден отошел от нее под общий смех публики.