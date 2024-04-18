«Белый дом недоволен»: в США раскрыли суть разногласий с Украиной Economist: Киев игнорирует призывы США не вредить инфраструктуре России

Фото: МО Украины

Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist. Эксперты указали, что Белый дом недоволен этим фактом и намерен добиться своего.

Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары, — отметили авторы материала.

Издание приводит слова офицера разведки ВСУ, представившийся как Детектив, который заметил, что указаний о прекращении таких ударов не поступало. Тем не менее за последнюю неделю Киев перестал обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, подчеркивают эксперты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США законопроектом о выделении очередного пакета помощи Украине лишь провоцируют государство на продолжение боевых действий. По его словам, в Вашингтоне ищут разные способы, чтобы конфликт не завершался. Таким образом США получают выгоду для самих себя, констатировал Песков.

До этого США включили в проект о выделении финансовой помощи Украине поставки тактических ракет ATACMS. При этом хозяин Белого дома Джо Байден говорил, что передача данного оружия ВСУ может навредить интересам американской национальной безопасности.