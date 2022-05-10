Белый дом не смог назвать условия отмены санкций против России Белый дом затруднился обозначить условия, при которых будут сняты санкции против России

Белый дом / Фото Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Вашингтон не готов уточнить, при каких условиях будут отменены санкции в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она отметила, что урегулирование ситуации на Украине требует определённых дипломатические договорённостей. Слова представителя Белого дома приводит ТАСС.

Псаки задали вопрос, достаточно ли будет достижения договорённостей между Москвой и Киевом для снятия антироссийских санкций.

Я не буду отсюда вести переговоры относительно этого. Мы знаем, что для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров. И мы выступаем в поддержку этого. Но наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед, — сказала она.

Ранее сообщалось, что США вводят новые экспортные ограничения для России, которые касаются поставок промышленной продукции. В том числе это двигатели и бульдозеры. Кроме этого запрещены поставки изделий из древесины, бойлеров, моторов, вентиляторов и вентиляционного оборудования и многих других товаров. Параллельные ограничения вводят и европейские партнёры США.

Кроме того, комиссией по ядерному регулированию США приостанавливаются генеральные лицензии на экспорт исходного, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию. Для граждан и компаний США вводится запрет на предоставление российским фирмам услуг по аудиту, консалтингу и маркетингу.