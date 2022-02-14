Белый дом не подтвердил поездку Байдена на Украину

Говорить о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину пока рано. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Её слова приводит РИА Новости. Ранее приглашение о визите в Киев американский лидер получил от своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок, — сказала Жан-Пьер.

По данным CNN, в ходе очередного телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена приехать в Киев «как можно скорее».

Жан-Пьер отказалась подтвердить или опровергнуть получение такого приглашения.

Местные СМИ со ссылками на источники в американской администрации также сообщали, что вероятность поездки Байдена на Украину в настоящее время крайне маловероятна.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщила о конфликте между Владимиром Зеленским и западными партнерами по вопросу эскалации ситуации вокруг Украины. По данным СМИ, Зеленский считает, что угроза вторжения России искусственно нагнетается.