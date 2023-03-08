Белый дом не подтвердил данные источников NYT о подрыве «Северных потоков»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Место утечки газопровода «Северный поток»

Совет национальной безопасности при Белом доме не может подтвердить данные источников New York Times о причастности проукраинской группировки к диверсии на «Северных потоках», сообщила в Twitter пресс-секретарь СНБ Эйдриенн Уотсон. По ее словам, в NYT признали, что приведенные сведения не основаны на разведданных, предоставленных властями США. Спикер добавила, что расследованием произошедшего продолжают заниматься Германия, Швеция и Дания, призвав обращаться за комментариями к руководствам этих трех государств.

Совет нацбезопасности не может подтвердить публикацию NYT. Как признает журналист <...>, анонимные утверждения в статье NYT не были получены из разведывательных данных, предоставленных администрацией США, и источники не были уполномочены говорить от имени американского правительства, — сообщила Уотсон.

7 марта в NYT вышла статья, в которой утверждалось, что американские чиновники, изучившие разведданные, пришли к выводу, что диверсии на газопроводах в Балтийском море могла осуществить проукраинская группировка, не связанная с руководством Украины и президентом страны Владимиром Зеленским в частности. По версии NYT, в состав группы могли входить украинцы или россияне либо граждане обоих государств.