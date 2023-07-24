В США не поддержали украинскую атаку дронов на Москву Представитель Белого дома Жан-Пьер: США не поддерживают украинские атаки внутри России

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают украинские атаки внутри России. Таким образом она прокомментировала налет беспилотных аппаратов на Москву. При этом Жан-Пьер отметила, что также подвергающийся нападениям Крым является украинской территорией. Ее слова приводит РИА Новости.

Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России, — сказала представитель американской администрации.

Она также возложила ответственность за продолжающийся конфликт на Россию, отметив, что мир мог бы быть быстро восстановлен, если бы Москва отвела свои войска.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали российскую столицу утром 24 июля. Один из дронов ударил в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате инцидента у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах. Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России. Взрывной волной выбило несколько окон в квартирах расположенных в этом районе жилых домов.

Комментируя произошедшее, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), грамотное их размещение, а также повышение характеристик этих станций позволит создавать защитные «куполы» над Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами России. По его словам, руководство страны действительно ставит задачи, чтобы беспилотники противника не смогли долетать до столицы, и со временем такая задача будет решена.