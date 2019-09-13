https://static.news.ru/photo/017a6496-d56e-11e9-8e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Администрация главы США Дональда Трампа обсуждала договор между Вашингтоном и Пекином, который бы перенёс или даже отменил ряд пошлин на китайские товары. Условием соглашения предлагались обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки со стороны Поднебесной.

Советники лидера дискутировали по поводу документа во время подготовки к двум раундам переговоров с коллегами из Азии, передаёт агентство Bloomberg .

В сентябре 2019 года Трамп сообщил, что США пошли навстречу правительству Китая и отложили повышение налогов на продукцию стоимостью $250 млрд на две недели.

Таким образом, ставка поднимется с 25% до 30% с 15 октября, а не с начала месяца, как планировалось ранее. Президент уточнил, что американское правительство учло и тот факт, что 1 октября КНР отмечает 70-ю годовщину своего основания.

Как писал News.ru ранее, корпорация Huawei отказалась от претензий к властям США, возникших из-за конфискации оборудования компании. Судебный иск по поводу задержания два года назад оборудования, транспортируемого из Америки в Китай, Huawei подала в июне 2019 года, настаивая на незаконности действий американских властей. В компании пояснили, что в августе 2019 года американцы вернули оборудование и Huawei более не намерена судиться.