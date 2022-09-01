Белый дом назвал условие снижения мировых цен на нефть Белый дом: установление ценового потолка станет залогом снижения мировых цен на нефть

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Белый дом

Устанвление так называемого «ценового потолка» на нефть из России не только послужит ограничением доходов Москвы от экспорта энергоресурсов, но и позволит снизиться общемировым ценам на ископаемое топливо. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости. По ее мнению, подобное ограничение окажется «крайне эфективным».

Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (РФ) <...> от продажи нефти, но также снизить общемировые цены, — сказала Жан-Пьер.

Она также добавила, что введение ограничений на стоимость российской нефти окажется «крайне эффективным» способом ограничения доходов Москвы от экспорта ресурсов энергоносителей.

Ранее на ту же тему высказалась министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, переговоры о ценовом пределе на российскую нефть в рамках G7 заметно прогрессируют.

В ходе саммита стран G7 в конце июня лидеры государств-участников подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России. При этом была достигнута предварительная договоренность об ограничении цен на нефть и газ из РФ. По информации агентства Bloomberg, обсуждаются ограничения стоимости на уровне $40–60.