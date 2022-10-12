Белый дом назвал ключевые проблемы для США в мире Салливан: США считают ключевыми вызовами геополитическое соперничество и мировые проблемы

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Белый дом

Ключевыми вызовами для Вашингтона являются геополитическое соперничество с Китаем и Россией, а также мировые проблемы, включая изменение климата и пандемию. Такое мнение администрации США привел помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе выступления в Джорджтаунском университете. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил помощник президента, США в настоящее время сталкиваются с двумя основными стратегическими вызовами.

Первый — это геополитическое соперничество. Период после холодной войны завершился, и идет соперничество между основными державами за то, чтобы придать форму тому, что будет дальше. <...> Второй стратегический вызов, с которым мы сталкиваемся, это огромные масштабы и скорость транснациональных изменений, которые не знают границ и не следуют идеологиям, — сказал Салливан.

Он пояснил: говоря о соперничестве, он имеет в виду Россию и Китай. Во втором случае речь идет об изменении климата, нехватке продовольствия, болезнях и пандемиях, как COVID-19.

Ранее Салливан заявил, что американские санкции против ключевых секторов российской экономики являются «критическим элементом» стратегии в отношении РФ. Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на усиление влияния принятых ограничений на Россию «от месяца к месяцу».