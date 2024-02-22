Белый дом нашел оправдание оскорблениям Байдена в адрес Путина Белый дом связал слова Байдена о Путине с угрозами нацбезопасности США

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Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина связаны с угрозами нацбезопасности, исходящими от России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По его словам, именно об этом думал глава Штатов, когда произносил ругательную реплику, вызвавшую позднее широкий общественный резонанс, передает пресс-служба резиденции.

У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России. И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России, — сообщил он.

Среди угроз Кирби упомянул конфликт на Украине, а также якобы имеющиеся планы РФ разместить противоспутниковое оружие в космосе. Вызывают настороженность у Штатов и отношения Москвы с Тегераном, отметил он.

Ранее Байден сделал грубое высказывание в адрес российского президента в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что ругательные выражения американского лидера в отношении коллеги лишь унижают Вашингтон, в то время как сам Путин никогда не опустится до такого уровня.

Позднее посольство России в США направило ноту протеста в американский Госдеп из-за оскорблений президента Байдена в адрес Путина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что такая риторика главы Белого дома непозволительна и нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти США на это не пойдут.