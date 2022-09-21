Белый дом: мы не участвуем в конфликте на Украине

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Джон Кирби

США не считают, что фактически участвуют в конфликте против России на Украине, заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что источником конфликта является Россия.

Нет, мы нет, совсем нет. Россия ведет войну внутри Украины, — сказал Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что действия России являются «существенным нарушением устава ООН». Так глава Белого дома прокомментировал объявленную в РФ частичную мобилизацию. Кроме того, он утверждает, что Москва «безрассудно» угрожает применением ядерного оружия в нарушение режима нераспространения.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.