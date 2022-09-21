США не считают, что фактически участвуют в конфликте против России на Украине, заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что источником конфликта является Россия.

Нет, мы нет, совсем нет. Россия ведет войну внутри Украины,сказал Кирби.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что действия России являются «существенным нарушением устава ООН». Так глава Белого дома прокомментировал объявленную в РФ частичную мобилизацию. Кроме того, он утверждает, что Москва «безрассудно» угрожает применением ядерного оружия в нарушение режима нераспространения.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.