Белый дом и Маск разошлись во взглядах на украинский кризис Белый дом: взгляды Маска и правительства США на украинский кризис расходятся

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Илон Маск

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о расхождении взглядов администрации США и богатейшего человека планеты Илона Маска на украинский кризис. По ее словам, которые приводит ТАСС, официальный Вашингтон считает, что решения о каких-либо уступках Москве может принимать только сам Киев.

О его комментариях насчет Украины и уступок территории. <...> Он является частным лицом с частной компанией. Наша позиция, позиция правительства [США], очень ясна <...> относительно того, как мы видим движение данного процесса: это зависит от Украины, это их решение, ничего по Украине без Украины, - сказала представитель Белого дома.

При этом она не стала комментировать возможность закрытия Маском сделки по приобретению компании Twitter и объяснять, испытывает ли Вашингтон по этому поводу какую-либо обеспокоенность, учитывая позицию предпринимателя.

Мы не будем это комментировать с данной трибуны. Мы не комментируем [подобные] транзакции. Мы очень ясно об этом говорили. Остановлюсь на этом, - сказала Жан-Пьер.

Ранее Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением миссии ООН. Миллиардер также предложил оставить Крымский полуостров России.

После этого американский политолог и основатель Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Маск общался с Путиным перед публикациями в Twitter об Украине. Он подчеркнул, что миллиардер рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.

Позднее Маск опроверг информацию о том, что обсуждал с Путиным вопрос урегулирования ситуации на Украине перед публикацией своих постов. Миллиардер подчеркнул, что разговаривал с российским лидером только один раз около 18 месяцев назад.