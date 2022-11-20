Белый дом: Байден отметит 80-летие в кругу семьи

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер сообщила, что действующий глава государства обычно празднует свой день рождения в кругу семьи в среду, перед Днем благодарения, который в этом году приходится на 24 ноября. Но в связи со свадьбой внучки Наоми. которая прошла накануне в Белом доме, вся семья находится в столице, приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

За завтраком семья Байдена отпразднует его день рождения, уточнила Жан-Пьер. Байден стал первым президентом страны, которому исполнилось 80 лет на посту главы государства. Телеканал CNN по этому поводу предполагает, что дата свадьбы внучки президента и его дня рождения совпали не случайно, так как американский лидер не хочет привлекать внимание к теме своего возраста.

Две недели назад самый пожилой президент в истории США объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Однако, как он заявил ранее, окончательное решение будет им принято после того, как Байден посоветуется с семьей.

Ранее читатели американского издания The Wall Street Journal поздравили президента США Джо Байдена с 80-летием и пожелали ему уйти в отставку. Американцы посчитали, что Байден слишком стар для того, чтобы руководить страной.