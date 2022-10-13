Белый дом: Байден не планирует встречаться с Путиным на G20

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20, сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмечается, что американский глава упомянул возможность обсуждения заключенных в гипотетическом ключе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на площадке предстоящего саммита «Большой двадцатки» не инициировали ни в Москве, ни в Вашингтоне. До этого Байден заявлял, что не видит смысла в переговорах с российским лидером, который, по его словам, «действует жестоко».

Проведение саммита G20 намечено на 15–16 ноября в Индонезии. Ранее посол страны в России Хосе Таварес заверял, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности руководства Индонезии организовать на полях саммита переговоры Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.