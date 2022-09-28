Белый дом: Байден не обещал уничтожить «Северный поток — 2»

Фото: poundsterlinglive.com

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не обещал уничтожить «Северный поток — 2». По словам представителя американской администрации, президент лишь обещал не допустить ввода в строй трубопровода. Она добавила, что лидер США выполнил свое обещание с помощью немецкого руководства, когда трубопровод не был введен в эксплуатацию, пишет РИА Новости.

Президент сказал, что «Северный поток — 2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент, — рассказала Жан-Пьер.

В ходе своего февральского выступления Байден заявил, что «никакого „Северного потока — 2“ не будет» и то, что «США положат ему конец».

Ведущий Fox News Такер Карлсон ранее намекнул на возможное участие Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Журналист напомнил, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в Январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».