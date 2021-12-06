Белый дом: Байден не будет «грозить пальцем» Путину

В ходе общения президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина американский лидер не будет «грозить пальцем» своему российскому коллеге. Об этом заявили в администрации Белого дома, передаёт РИА Новости. Там уточнили, что Байден намерен в рабочем ключе рассказать Путину про готовность США к сдерживанию России и дипломатии с ней.

Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным, — в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии, — сообщил представитель американской администрации.

Переговоры глав США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина намечены на 7 декабря. Они пройдут в режиме видеотрансляции. Предполагается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную политику.

Ранее в Белом доме заявили о том. что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. При этом в американской администрации отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.

Как сообщили СМИ, США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.