Бастующие работники Ford добились повышения зарплат UAW: профсоюз рабочих спустя 40 дней забастовок добился повышения зарплат в Ford

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Автоконцерн Ford Motor предварительно договорился с бастующими рабочими о повышении зарплат и улучшении условий труда, рассказал президент американского профсоюза рабочих автомобильной промышленности (UAW) Шон Фейн. По его словам, руководители компании согласились увеличить оплату на 25–30% в ближайшие два года. Однако на 11% зарплаты будут увеличены немедленно.

Я хочу внести ясность. Мы сказали Ford, чтобы они согласились, и они согласились. Мы выиграли то, что никто не считал возможным, — добавил Фейн.

Также профсоюз добился улучшения условий по медицинской страховке и пенсионным отчислениям работникам. В Детройте 29 октября должна состояться встреча представителей профсоюза и компании Ford для обсуждения соглашения. Если итоги договора устроят рабочих, то забастовка завершится.

Сотрудники американской автомобильной промышленности начали бастовать 40 дней назад. За это время на некоторых предприятиях General Motors (GM), Ford и Chrysler полностью встала работа, из-за чего компании несут миллионные убытки.

Ранее сообщалось, что похожая ситуация разворачивается в Великобритании. Машинисты поездов более чем 10 крупнейших железнодорожных британских компаний начали забастовку на фоне низких окладов и высоких темпов инфляции. Стачка была организована профсоюзом Aslef, который отказался от повышения зарплат работников на 4%. Профсоюз намерен добиться более существенного увеличения окладов.