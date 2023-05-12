«Бархатный молот»: что известно о новом гендиректоре Twitter Линде Яккарино И что связывает нового руководителя соцсети с Илоном Маском

Фото: Социальные сети

Линда Яккарино

Новым гендиректором социальной сети Twitter стала бывшая глава отдела продаж рекламы американской масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино, она приступит к работе через шесть недель. 12 мая назначение подтвердил владелец соцсети американский бизнесмен Илон Маск. Именно он возглавляет Twitter сейчас. Что известно о Яккарино, что связывает ее с миллиардером, почему Линду называют «бархатным молотом» и справится ли она с новой работой — в материале NEWS.ru.

Почему Маск покидает пост гендиректора Twitter

Несколько месяцев назад Маск заявил, что Twitter теряет половину выручки из-за того, что группы активистов оказывают давление на рекламодателей. После того, как американский миллиардер выкупил соцсеть за $44 млрд, несколько крупных компаний объявили о приостановке размещения рекламы в Twitter.

Новый владелец постарался успокоить активистов, пообещав «не уничтожать свободу слова в Америке». Более того, Маск за это время прославился не только как «абсолютист свободы слова»: заняв новый пост, он ослабил модерацию контента, разблокировал часть замороженных аккаунтов, а также уволил топ-менеджеров и 80% персонала. В апреле Маск сообщил BBC, что большая часть рекламодателей вернулась, и компания теперь «почти безубыточна».

Но главное — Маск доказал, что держит слово. В ответ на критику он в конце прошлого года провел опрос на своей странице в Twitter, по результатам которого 57,5% проголосовали за его уход с должности гендиректора. Маск пошутил, что покинет пост, как только найдет «кого-нибудь достаточного глупого, чтобы взяться за эту работу».

Сегодня, 12 мая Маск сообщил о назначении Яккарино. «Линда сосредоточится на бизнес-операциях, а я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях», — написал Маск.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Что известно о новом гендиректоре Twitter Линде Яккарино

Западные СМИ пишут, что приход Яккарино на пост руководителя Twitter откроет новую эру для соцсети, которая сегодня «переживает период потрясений». Британская газета The Sun называет Яккарино «выдающимся именем в мире рекламы». 60-летняя выпускница Университета штата Пенсильвания проработала в NBCUniversal более десяти лет. Как написано на сайте компании, женщина руководит штатом в две тысячи сотрудников, а возглавляемое ею направление приносит около $13 млрд годового дохода от рекламы.

Яккарино известна твердым ведением переговоров, а коллеги называют ее «бархатным молотом».

«С момента прихода Яккарино в NBCUniversal ее команда заработала более $100 млрд на продажах рекламы, расширила охват компании по всему миру, наладила коммерческое сотрудничество с такими изданиями, как Apple News, Buzzfeed, YouTube, Snapchat и Twitter», — пишет The Sun. В феврале этого года Яккарино назначили председателем правления трансатлантической компании по управлению талантами YMU, клиентами которой были известный британский телеведущий Саймон Коуэлл, а также — киноактриса и модель Пэрис Хилтон.

Директор американской компании по инвестициям Mediavest Spark Джон Мушински, говоря о Линде Яккарино, отмечал, что женщина смотрит на многие вещи по-другому, «не так как все». При этом он отмечал, что иногда она берет «слишком много» за свои услуги. Президент американской рекламной компании Turner Дэвид Леви, который был предшественником, а затем руководителем Яккарино, писал, что она сделала компанию лидером в бизнесе продажи рекламы.

«У нее было хорошее мышление для определения работающей стратегии и достижения результатов, — сказал Леви. — Она очень целеустремленная и очень амбициозная. У нее есть драйв и трудоспособность, которых нет ни у кого».

Фото: Социальные сети Линда Яккарино

Что связывает Яккарино и Маска

Как пишет Bloomberg, Яккарино вряд ли появится на предварительной презентации NBC, запланированной на следующей неделе. Издание полагает, что процесс смены руководства Twitter происходит так быстро «из-за тесного общения Маска и Яккарино». В течение последних нескольких месяцев Яккарино «всеми способами пыталась помочь Twitter восстановить репутацию у рекламодателей».

В прошлом месяце она взяла интервью у Маска на крупной рекламной конференции в Майами, называя его другом и приятелем. Во время беседы женщина подчеркнула, что рекламодатели ждут от Twitter защиты своих интересов.

В этом интервью Маск, в частности, рассказал о своем видении новой политики Twitter, направленной на то, чтобы избежать оскорблений.

«Если кто-то хочет сказать что-то на языке ненависти, это не значит, что вы должны дать ему высказаться, — заметил он в беседе с Яккарина. — Мы не собираемся рекомендовать подобные высказывания. Мы поставим предупредительный знак, что открывать данный контент следует с большой осторожностью. Если люди говорят что-то, что вас огорчает, или поощряют негатив, то мы не собираемся усиливать подобное, как Twitter делал в прошлом».

По мнению Маска, «важно помнить, что традиционные СМИ являются конкурентами Twitter, они конкурируют с Twitter за ваши рекламные доллары».

Яккарино еще до официального назначения давала рекомендации Маску. К примеру, недавно она советовала владельцу Twitter вернуть в ближайшее время сервис онлайн-трансляций Periscope, которую сервис закрыл после покупки другой платформы с тем же функционалом. Что интересно, недавно Twitter и NBCUniversal объявили о расширении партнерства для освещения NBCU Летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Как пишет The Verge, Яккарино хотела получить права на освещение этого мероприятия.

Что изменится в Twitter после прихода Яккарино

Forbes отметил, что приход Яккарино на новый пост, вероятно, успокоит рекламодателей, но вместе с тем это может оттолкнуть некоторых поклонников Маска.

У миллиардера отменное чутье на бизнес, который спустя некоторое время становится флагманом, поэтому к его экспертному мнению стоит внимательно прислушаться, уверен IT-аналитик, руководитель направления интернет-решений компании «Лаборатория Касперского» Андрей Ярных.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

«Сложно сейчас предсказать, справится ли Яккарино на новом месте. Все будет зависеть от ее личностных способностей и умения вести бизнес. Основные шаги были сделаны. Дальнейшее развитие компании будет зависеть от того, вернутся ли туда большие политики и лидеры мнений, которые интересны публике», — отметил эксперт.

Он напомнил, что для Маска соцсеть изначально была некой отдушиной и хобби, «неким вызовом в борьбе за демократию, ведь отвоевывая соцсеть, он хотел дать людям больше свободы высказаться». По мнению Ярных, теперь, когда Маск стабилизировал ситуацию и задал определенный вектор компании, он решил поручить ее управление людям, которые специализируются в этой сфере, и спрашивать с них результаты. «А у самого Маска много других проектов», — считает Ярных.

Яккарино и Маск также сходятся во взглядах на свободу выражения мнений, что должно упростить их взаимодействие в управлении влиятельной социальной сетью, пишут СМИ. Сама Яккарино смену работы пока не комментировала.