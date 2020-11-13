Барак Обама уверен, что Джо Байден будет президентом США

https://static.news.ru/photo/f5885364-2756-11eb-be53-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Ralf Mueller/imago stock&people/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама выразил уверенность, что член Демократической партии Джо Байден займёт пост главы государства, а Камала Харрис — вице-президента.

По его словам, любой, кто приходит в офис американского лидера, должен понимать, что это временная работа.

Мы не выше правил и закона. Это суть демократии, — отметил он, имея в виду действующего главу США Дональда Трампа.

Обама также заявил, что Байден не нуждается в его помощи или советах, добавив, что не намерен работать в Белом доме, так как иначе его супруга Мишель расстанется с ним, передаёт CBS This Morning.

Ранее NEWS.ru писал, что Барак Обама написал мемуары, в которых перечислил лидеров государств и политических деятелей и рассказал, какое впечатление они произвели на него.

Выборы в США прошли 3 ноября. Байдена с победой поздравили лидеры Палестины, Афганистана, Украины, Филиппин и других стран. При этом официально итоги голосования на президентских выборах в США ещё не оглашены. Соперник Байдена — действующий президент Дональд Трамп — считает, что в ряде штатов имели место фальсификации при подсчёте голосов. Его штаб оспаривает результаты в судебном порядке.