Барак Обама уверен, что Джо Байден будет президентом США

Бывший президент США Барак Обама выразил уверенность, что член Демократической партии Джо Байден займёт пост главы государства, а Камала Харрис — вице-президента.
По его словам, любой, кто приходит в офис американского лидера, должен понимать, что это временная работа.
Мы не выше правил и закона. Это суть демократии, — отметил он, имея в виду действующего главу США Дональда Трампа.
Обама также заявил, что Байден не нуждается в его помощи или советах, добавив, что не намерен работать в Белом доме, так как иначе его супруга Мишель расстанется с ним,
Ранее NEWS.ru писал, что Барак Обама написал мемуары, в которых перечислил лидеров государств и политических деятелей и рассказал, какое впечатление они произвели на него.
Выборы в США прошли 3 ноября. Байдена с победой поздравили лидеры Палестины, Афганистана, Украины, Филиппин и других стран. При этом официально итоги голосования на президентских выборах в США ещё не оглашены. Соперник Байдена — действующий президент Дональд Трамп — считает, что в ряде штатов имели место фальсификации при подсчёте голосов. Его штаб оспаривает результаты в судебном порядке.