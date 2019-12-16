https://static.news.ru/photo/f9bd36a6-200f-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Michael Reynolds/ZUMAPRESGlobal Look Press

Экс-президент США Барак Обама заявил, что женщины лучше мужчин, в том числе в политике, а также раскритиковал возрастных политиков, не желающих «уступать дорогу» молодым.

Если бы женщины управляли каждой страной на планете в течение двух лет, люди бы увидели существенное улучшение во всех сферах, уверен бывший глава Белого дома. О его заявлении сообщает BBC News.

Обама также выступил с критикой пожилых политиков-мужчин, которые, по его мнению, из-за нежелания «уступать дорогу» молодым коллегам ответственны за большинство современных мировых проблем.

Политики должны напоминать себе, что они находятся на своём месте для работы, а не для поддержания собственной власти, — добавил экс-президент США.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель номинирована на премию Национальной академии звукозаписи США «Грэмми» за аудиокнигу «Моя история». Мемуары бывшей хозяйки Белого дома были опубликованы в 2019 году и сразу стали бестселлером.