https://static.news.ru/photo/388fd8e2-1e45-11ea-a367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор одного из американских банков вручную обрабатывал денежные поступления, внесённые одним из клиентов в иностранной валюте, и допустил ошибку. Он ввёл номер счёта в поле суммы. В результате этой оплошности сотрудника банка ничего не подозревающая работница обувного магазина из Далласа Рут Баллон в одночасье стала одной из самых состоятельных женщин Соединённых Штатов Америки.

Она проверила свой банковский счёт, на котором оказались 37 миллионов долларов. Сначала женщина долго не могла прийти в себя. Она действительно поверила в то, что некий неизвестный меценат подарил ей и её семье настолько большую сумму денег.

Однако муж Баллон оказался человеком более рациональным. Он посоветовал супруге позвонить в банк и выяснить детали перевода на счёт 37 миллионов. После этого ситуация быстро прояснилась. В банке рассказали женщине об ошибке, пересчитали её средства и вернули лишние деньги в систему.

Рут Баллон была миллионершей в течение всего полутора дней, однако за это время она успела построить грандиозные финансовые планы, включающие в себя благотворительность и инвестиции в недвижимость, сообщает телеканал CBS.

Ранее NEWS.ru передавал, что британский миллионер Гленн Тампли купил английский футбольный клуб «Ромфорд», который выступает в Истмийской лиге, являющейся восьмым по значимости дивизионом страны.

Сразу после сделки Тампли уволил большую часть руководства и главного тренера команды, назначив себя на эту должность. В свой первый рабочий день он подписал 15 новых футболистов, а затем уволил 12 других игроков, которые опоздали на тренировку.