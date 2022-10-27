Банки запустили финансирование сделки Маска с Twitter WSJ: банки начали финансирование сделки Маска по покупке Twitter

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Ряд банков начал предоставлять средства для финансирования сделки по приобретению американским предпринимателем Илоном Маском социальной сети Twitter. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Крайним сроком осуществления сделки является пятница, 28 октября.

Банки начали направлять $13 млрд наличными в поддержку покупки Илоном Маском Twitter, — говорится в сообщении издания.

Издание отмечает, что средства будут предоставлены Маску для закрытия сделки к пятнице, которая назначена крайним сроком осуществления операции купли-продажи.

Ранее Маск обновил описание своего профиля в социальной сети Twitter. Предприниматель указал в разделе биографии, что является «главным по твитам».

Агентство Bloomberg сообщало, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по покупке соцсети.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году, ее основной продукт — одноименная социальная сеть, в которой пользователи обмениваются короткими сообщениями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.