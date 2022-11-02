Байдену в США задали три неудобных вопроса об Украине Обозреватель Newsweek Блейкмор: помощь США Украине вызывает три повода для тревоги

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Джо Байден

Обозреватель Newsweek Алисса Блейкмор заявила, что помощь США Украине вызывает три повода для тревоги. Эти три «красных флажка» напрямую касаются действий президента Джо Байдена, отметила она в статье для журнала.

Блейкмор подсчитала, что с момента вступления Байдена в должность помощь Киеву превысила $18 млрд долларов, или примерно $2,5 млн в час. По ее мнению, это больше тех сумм, которые передали Украине все страны Европы, и это первый «красный флажок».

Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства, — подчеркивается в публикации.

Вторым «красным флажком» Блейкмор назвала активное применение Байденом президентских полномочий на получение средств для утверждения помощи Украине. За последние 14 месяцев американский президент воспользовался такими полномочиями 24 раза, отправив Киеву более $10,9 млрд. В 2011–2015 годах в США было лишь 13 случаев использования президентских полномочий, тогда передали около $320 млн. Такое масштабное использование Байденом механизма «позволяет устранить один из элементов системы сдержек и противовесов», который обеспечивает финансовую прозрачность, предупредила обозреватель.

Третьим «красным флажком» она назвала репутацию Украины как коррумпированной квазидемократии. США отправляют помощь государству, погрязшему в коррупции, считает Блейкмор. При этом в том числе из-за коррупции в Вашингтоне отказываются признать Киев в качестве кандидата на вступление в НАТО. Из-за этого «щедрость» Байдена оправдать еще сложнее, уверена автор публикации.

Ранее украинский лоббист в США Дэниел Вайдич заявил, что в Киеве сомневаются в прекращении военных поставок, если Республиканская партия победит на выборах в конгресс. При этом, по его словам, на Украине очень боятся потерять финансовую помощь от США.