Байдену устроили уличный буллинг в Пенсильвании New York Post: избиратели в Пенсильвании велели Байдену уезжать домой

Фото: Official White House/Hannah Foslien

Джо Байден

Избиратели Пенсильвании встретили президента США Джо Байдена негодующими криками, сообщает The New York Post. Обстановка стала напряженной с самого начала: в магазине велосипедов политика обругали, назвав неудачником, и велели «ехать домой».

Несколько часов спустя на улицах появились протестующие, выступающие против поддержки Байденом действий Израиля в секторе Газа. Жители штата поклялись, что лидер заплатит за свои решения у урны для голосования в ноябре.

Мы будем помнить в ноябре, — скандировала толпа протестующих, затем эту речовку сменила другая: «Нет голосованию за геноцид, Джо».

Ранее сообщалось, что Байден и его супруга Джил расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Особую обеспокоенность у четы вызывает падение рейтингов в колеблющихся штатах, кроме того, супруги тяжело переживают тот факт, что экс-президент США Дональд Трамп обошел действующего президента и снискал одобрение граждан. Избиратели, включая большинство демократов, особенно обеспокоены из-за преклонного возраста американского лидера. Они склоняются к мнению, что 77-летний Трамп будет лучше справляться с обязанностями главы Белого дома, нежели 81-летний Байден.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения Байдена в прошлом месяце достиг рекордно низкого уровня и составляет 38%. При этом доля американцев, недовольных политикой президента, достигает 58%.