Байдену сообщили об отставке Резникова с поста главы МО Украины

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту США Джо Байдену рассказали об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, сообщает пресс-пул Белого дома. От дальнейших комментариев по поводу решения президента Украины Владимира Зеленского американский лидер отказался.

Его спросили, слышал ли он, что президент Зеленский меняет министра обороны. [Байден] ответил да, но отказался от дальнейших комментариев, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что министру обороны Украины Алексею Резникову нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Отставка министра обороны Украины может быть связана с провалом контрнаступления ВСУ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, «западные хозяева» недовольны «всей командой» украинского президента Владимира Зеленского. Такие тактические замены призваны хоть как-то изменить ситуацию на фронте для ВСУ. Однако замена Резникова никак не поможет украинской армии, уверен глава парламента.