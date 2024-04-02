Байдену пришлось объясняться за установление дня трансгендеров Байден отрекся от установления дня трансгендеров в пасхальное воскресенье

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Президент США Джо Байден в ответ на критику об установлении «дня видимости трансгендеров» в один день с пасхальным воскресеньем заявил, что он не причастен к этому решению, передает Fox News. По словам главы Белого дома, он не был осведомлен.

Я этого не делал, — коротко прокомментировал ситуацию американский лидер.

Прокламация от лица Байдена, согласно которой 31 марта было объявлено днем трансгендера, подверглась серьезной критике. В частности, недовольство высказали в избирательном штабе экс-президента США Дональда Трампа, а также спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон.

Ранее суд штата Индиана запретил двум американским родителям видеться с малолетним сыном. Причиной разногласий стало нежелание консервативной семейной пары признавать ребенка девочкой, чего он добивался. В итоге делом занялся Верховный суд США. Запрет на проживание в родительском доме утвердили, так как религиозные убеждения семьи не позволяли им согласиться с «гендерной идентичностью ребенка».

До этого олимпийский тренер по боксу из США Кэри Уильямс подвергла критике решение позволить боксерские поединки между женщинами и трансгендерами, которые являются биологическими мужчинами. По ее словам, хотя подобное практикуется и в других видах спорта, в единоборствах это выглядит сомнительно и опасно.