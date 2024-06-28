Байдену припомнили неудобную правду об Украине

Фото: Mikhail Palinchak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евромайдан, Киев, Украина. 2014 год

Украинский кризис начался с Евромайдана, который произошел во время правления в США демократа Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена, на это обратили внимание пользователи Сети после теледебатов действующего и бывшего хозяев Белого дома. Они прошли в ночь на 28 июня в США и транслировались на YouTube.

Украина случилась, когда президентом был Байден, а не Трамп, — написал один из пользователей.

Россия начала свою специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президентом США тогда уже был Джо Байден. Также нынешний руководитель США приложил свою руку и к Майдану 2014 года. О своей роли в этом событии он рассказал в мемуарах «Обещай мне, папа», посвященных старшему сыну Бо — политику и юристу, умершему в 2015 году.

В тот момент Байден занимал пост вице-президента США. В книге он признается, что в течение трех месяцев оказывал давление на главу Украины Виктора Януковича и фактически вынудил его бежать.

Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года. Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Униженный Янукович бежал с Украины на следующий день, — приводит отрывок из книги RG.RU.

В целом же выступление Байдена на теледебатах с Трампом вызвало волну негодования среди пользователей Сети. В комментариях под трансляцией американцы называют его позорным и считают, что карьера 81-летнего демократа фактически закончилась.