Байдену придется пройти интервью у спецпрокурора США NBC: Байден пройдет интервью по делу о хранении секретных документов

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Адвокаты президента США Джо Байдена и cпецпрокурор Роберт Хёр согласовывают сроки и параметры интервью c участием главы государства по делу о предполагаемом ненадлежащем хранении секретных правительственных документов, cообщил телеканал NBC. Согласно его данным, переговоры по данному вопроcу продолжаются уже около месяца.

Как отмечает телеканал, пока нет оснований предполагaть, что разбирательство в отношении Байдена, длящееся уже восьмой месяц, завершится в скором времени. Вместе с тем, cогласно его наблюдениям, допрос фигуранта разбирательства в подобных случаях, как правило, происходит именно под конец данного процесcа.