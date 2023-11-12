Байдену предрекли провал на выборах из-за поддержки Израиля Al Hadath: Байден может проиграть выборы из-за поддержки Израиля

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Поддержка Израиля может привести к поражению президента США Джо Байдена на предстоящих выборах и стоить ему дальнейшей политической карьеры, пишет издание Al Hadath. По мнению автора статьи, американскому лидеру не следует делать заведомо проигрышную ставку на премьер-министра Израиля Беньямина Нитаньяху, дни которого на посту главы правительства сочтены.

Ставка на проигрышную карту Нетаньяху может стать авантюрой, которая нанесет ущерб интересам Байдена на пути к выдвижению на второй президентский срок, — говорится в публикации.

Автор отметил, что поддержка действий Израиля ставит администрацию Байдена в неловкое положение и подвергает ее как внешнему, так и внутреннему давлению. Перемирие на Ближнем Востоке могло бы уменьшить интенсивность разногласий в США и скорректировать ситуацию в рамках подготовки к выборам 2024 года, добавил он.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.