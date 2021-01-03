Байдену предложили способ нейтрализовать Трампа

https://static.news.ru/photo/aaeeadfe-4dd4-11eb-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Стратегия избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена в отношении пока ещё действующего американского лидера Дональда Трампа главным образом будет сводиться к тому, чтобы максимально его игнорировать.

Линию поведения представителя Демократической партии в борьбе с его оппонентом раскрыло издание Bloomberg.

Отмечается, что Байден столкнулся с целым рядом серьёзных проблем, решения которых от него будут ждать после вступления в должность главы государства. Речь идёт о пандемии коронавируса, высоком уровне безработицы, растущей напряжённость в отношениях с Россией и Китаем. Кроме того, команде избранного президента пришлось столкнуться с нежеланием Дональда Трампа признавать поражение на выборах и передавать власть новой администрации.

В таких условиях советники Байдена разработали стратегию, которая, по их мнению, является единственным способом нейтрализовать исходящую от Трампа угрозу, — полностью игнорировать республиканца. По мнению команды избранного президента, один из главных уроков всей предвыборной кампании для них заключается в том, что Байдену лучше никак не взаимодействовать с Трампом и не отвечать на его провокации.

Также отмечается, что склонность действующего американского лидера устраивать представления находит всё меньше поддержки среди американцев, считают советники Байдена. По их мнению, продолжающиеся попытки Трампа оспорить результаты президентских выборов гораздо больше вредят имиджу самого республиканца, чем его оппонента. Об этом свидетельствует в том числе и сопротивление, которое начали оказывать политике Трампа многие республиканцы в Конгрессе.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что последним шансом для действующего президента США Дональда Трампа остаться на своём посту и отменить результаты выборов может стать введение режима ЧС. Пандемию Трамп, по мнению политика, может использовать для того, чтобы остаться президентом. Главе государства не надо упускать такой шанс, пока ему подчиняются прокуроры, судьи, военные, а использовать свои полномочия по максимуму.

Лидер ЛДПР даже предположил, что Россия может помочь Трампу, договорившись с арабскими шейхами о финансовой поддержке американца. А взамен России ничего не требуется. Глава фракции рекомендовал-таки американскому лидеру привиться российской вакциной «Спутник V». И пообещал политику, что «заграница» ему поможет.

Между тем президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признаёт своё поражение, писал NEWS.ru.