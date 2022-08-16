Байдену предложили новую профессию Сенатор Кеннеди предложил Байдену стать продавцом телемагазина

Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди в эфире телеканала Fox заявил о том, что у президента США Джо Байдена настолько низкий рейтинг, что граждане не хотели бы видеть его следующим главой государства. В качестве альтернативы сенатор рекомендовал президенту попробовать свои силы на поприще продавца телемагазина.

Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов, — заявил Кеннеди.

Он также высказал мнение, что за время своего президентства Байден сумел «наступить на все грабли, что разбросаны во дворе». По словам Кеннеди, американцы не испытывают открытой неприязни к руководителю государства, но при этом никто из них не скажет, что Байден справляется с работой.

Ранее политолог Борис Межуев предположил, что президента США Джо Байдена вряд ли переизберут на второй срок, причина — низкий рейтинг из-за состояния здоровья. Эксперт заявил, что глава государства может даже не досидеть свой срок, если его состояние будет прогрессировать.