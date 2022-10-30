Байдену потребовалась помощь волонтера при голосовании на выборах

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не справился с процессом голосования на промежуточных выборах в конгресс, и ему потребовалась помощь волонтера. Главе государства пришлось подсказывать порядок действий. Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал MSNBC.

Получив бюллетень, Байден прошел в кабинку для голосования. Некоторое время спустя он, не выходя оттуда, стал задавать вопросы стоявшем рядом волонтеру. Тот поэтапно объяснил президенту дальнейшие шаги.

Телеканал отмечает, что Байден пришел на голосование со своей внучкой Натали. Она участвовала в выборах впервые и справилась с процедурой менее чем за минуту. Американский лидер пробыл в кабинке гораздо дольше и позже признался, что не смог обойтись без помощи.

Байден не впервые попадает в подобные ситуации. Ранее после выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, он не смог найти свое место. Американский лидер некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не мог самостоятельно покинуть сцену, пока его не проводили до места.