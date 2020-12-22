Байдену посоветовали нестандартные санкции против России

Министерство торговли США обнародовало список российских и китайских компаний, которые попадут под новые санкции. В них значится 45 предприятий из России, связанных с оборонной промышленностью, часть из них уже находилась под ограничительными мерами. Впредь американские компании должны будут получать специальную лицензию, чтобы поставлять им комплектующие. Между тем в Соединённых Штатах обсуждается другой, потенциально более опасный санкционный пакет.
Всего в списке американского Министерства торговли 103 компании, 58 из Китая и 45 из России, которые, по его мнению, представляют угрозу для национальной безопасности США. В частности, туда входит Служба внешней разведки (СВР), «МиГ», АО «Гражданские самолёты Сухого», «Сухой», «Туполев», «Ростех» и другие.
Департамент признаёт важность использования партнёрских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий к своим дестабилизирующим военным программам, — сказано в сообщении американского ведомства.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал США немедленно отменить эти санкции и считать их недоразумением. Посол России в Соединённых Штатах Юрий Антонов заявил, что ограничительные меры подрывают остатки экономического взаимодействия между двумя странами.
Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты, якобы «подрывают» нацбезопасность США, — пояснил дипломат.
Данные санкции ввела уходящая администрация США. Скорее всего, новый президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, представит свой пакет ограничительных мер, которые сегодня активно обсуждаются. Поводом к ним стала серия кибератак на ключевые ведомства США, в которой госсекретарь Майк Помпео и генпрокурор Уильям Барр обвинили Россию. Благодаря тому что взломщикам удалось проникнуть в программное обеспечение компании SolarWinds, поставляющей софт более 18 000 предприятий, скомпрометированными оказались тысячи компьютерных сетей. Операцию называют одной из самых продвинутых за последние годы. Джо Байден в связи с этим заявил, что его администрация проработает адекватный ответ на эту угрозу.
Как
Не существует международного соглашения о том, что считать боевыми действиями в киберпространстве, — уточнил Кеннеди. — Это Дикий, Дикий Запад... Когда доходит до преследования иностранных государственных ведомств, не так уж много вещей, на которые мы не способны.
С другой стороны, непропорциональный ответ на кибератаки может спровоцировать неоправданную эскалацию напряжения. В конце концов, само АНБ проводит подобные операции с целью сбора данных, а предполагаемая российская атака не привела к жертвам среди гражданского населения и подрыву ключевой инфраструктуры.
Думаю, это будет сложно для администрации Байдена, — заявил эксперт по кибербезопасности Совета по международным отношениям Адам Сегал. — Давно говорят, что нам нужно установить некое соглашение о том, что приемлемо, а что нет в киберпространстве.
В сентябре этого года Владимир Путин призвал США заключить своеобразный «договор о ненападении» в сфере киберпространства. В тезисах, выложенных на сайте Кремля, говорилось о необходимости выйти на соглашение о ненанесении первым удара с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о невмешательстве в избирательные процессы друг друга.
Подобный договор Россия и США пытались заключить ещё в 2018 году, но тогда стороны не сошлись в вопросе, что считать вмешательством во внутренние дела. Москва настаивала на том, чтобы причислить к агентам влияния неправительственные организации, частные фонды и СМИ, Вашингтон же хотел, чтобы обязательство касалось только государственных структур. В итоге киберпространство так и осталось «Диким Западом», в котором возможны как дерзкие шпионские операции, так и любые ответные меры.