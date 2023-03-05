Байдену надоели антироссийские призывы Прибалтики WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за частых призывов к поражению России

Фото: IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден надавил на глав балтийских республик из-за частых призывов с их стороны нанести поражение России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. В Вашингтоне считают, что эти призывы могут повредить дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

В кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров стран Прибалтики в связи с их частыми призывами к поражению России на Украине, — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, эти призывы объясняются опасениями членов НАТО в Восточной Европе по поводу того, что Запад может склонить Украину к переговорам с Россией вместо продолжения вооруженного противостояния.

Ранее политолог Павел Шипилин прокомментировал заявление МИД Латвии, назвавшего «разгром России» одним из внешнеполитических приоритетов страны. По мнению эксперта, подобные высказывания продиктованы Прибалтике США и Великобританией. При этом он добавил, что Вашингтон и Лондон, главной целью которых является ослабление России, проявляют сдержанность в своих заявлениях, а Латвия «бежит впереди паровоза».