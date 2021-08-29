Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула

Президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном обстреле аэропорта Кабула. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам Псаки, Байден знает о том, что операции в аэропорту Кабула продолжаются непрерывно. Также подчёркивается, что американское командование удвоило усилия и сделало всё необходимое для защиты войск на земле.

Ранее военные США нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата. Его целью были смертники террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), которые планировали теракт в аэропорту афганской столицы. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Инцидент произошёл в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта. Ракеты с беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом. По словам очевидцев, также ударом были уничтожены два автомобиля. В результате погибли девять мирных жителей, из которых шестеро были детьми.