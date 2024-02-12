Байдена ждет провал на выборах Newsweek: у Байдена слишком низкие шансы на второй президентский срок

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Джо Байден

Президент США Джо Байден имеет невысокие шансы на победу на выборах и второй срок на посту главы государства, отмечает Newsweek. Издание сообщает со ссылкой на исследование Investor's Business Daily (IBD) и TIPP Insights, что лидер страны потерял поддержку большей части граждан за последние три месяца.

Наш анализ показывает, что поддержка Байдена среди американцев значительно ослабла в последние три месяца. От него отвернулись избиратели в различных электоральных группах, — говорится в статье.

Издание отмечает, что шансы Байдена на переизбрание невелики. Результаты опросов, проведенных среди респондентов из различных демографических групп, показывают снижение уровня поддержки его кандидатуры. Newsweek также подчеркивает, что аналитики из IBD и TIPP Insights точны в своих прогнозах. В частности, они верно предсказали результат прошлых выборов в США.

Ранее телеканал ABC совместно с аналитическим агентством Ipsos представил данные опроса, согласно которым более 80% респондентов считают, что Байден «очень стар», чтобы занимать должность президента США.

Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что готова в полной мере исполнять обязанности Байдена. Она участвует в решении вопросов внутренней и внешней политики. Например, Харрис играет не последнюю роль в ситуации на Ближнем Востоке.