Байдена в США назвали «хрестоматийным фашистом» Washington Times: Байден и партия демократов превращаются в «хрестоматийных фашистов»

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Обозреватель издания The Washington Times Тим Константин заявил, что президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов». Журналист указал на недавние обвинения хозяина Белого дома, который назвал республиканцев фашистами, и отметил, что именно действующая администрация демонстрирует подобные тенденции. По его словам, демократы распространяют дезинформацию, подавляют критиков и «переделывают правила игры под себя».

Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в хрестоматийных фашистов, — написал Константин.

Он также напомнил, что в первый день своего президентства Байден отменил строительство трубопровода из Канады Keystone XL, а это в свою очередь привело к скачку цен на топливо.

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Филадельфии ранее назвал республиканца Дональда Трампа и его сторонников «воплощением экстремизма», который угрожает основам американской политической системы. Глава государства уточнил, что речь идет только о людях, поддерживающих лозунг MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой»). По словам хозяина Белого дома, если Трамп окажется у власти — он отнимет права и свободы граждан.