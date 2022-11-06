Байдена уличили во лжи о стоимости бензина в США Данные Байдена о цене бензина в США оказались ниже показателей автомобильной ассоциации

Президент США Джо Байден 6 ноября заявил, что цена бензина на автозаправках в стране на текущий момент составляет $3,19 за галлон (около 3,8 литра), что оказалось почти на 20% ниже показателей Американской автомобильной ассоциации. Опубликованные также в воскресенье данные ААА, которая собирает значения по всей стране, свидетельствует о средней цене на заправках на уровне $3,8 за галлон.

Прямо сейчас самая распространенная цена на заправочных станциях страны составляет $3,19 за галлон. Это прогресс, — написал Байден в своем Twitter-аккаунте.

Согласно оценке автомобильной ассоциации, лишь в двух американских штатах цена бензина оказалась ниже $3,2 доллара: в Техасе и Джорджии.

По данным ААА, в июне стоимость бензина в США достигла исторического максимума — цена за один галлон топлива составила $4,81. При этом максимальную стоимость бензина зафиксировали в Калифорнии. Там заправить автомобиль на один галлон стоит $6,297.

До этого в мае средняя цена на бензин на автозаправках в США установила исторический максимум, достигнув $4,622 за один галлон. Рост стоимости топлива в Соединенных Штатах продолжается с конца зимы, а в последние недели ценники регулярно бьют новые рекорды.