Байдена рассмешил вопрос про победу Украины Байден рассмеялся после вопроса о его желании увидеть победу Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией, сообщает KP.RU. Глава страны продолжал смеяться и не ответил даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?»

Господин Байден, хотите ли Вы, чтобы Украина победила? — спросил журналист, но в ответ услышал лишь хохот президента.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал фрагмент видео с этого интервью. На кадрах видно, что Байден искренне улыбается, едва заслышав вопрос сотрудника СМИ.

Ранее Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

Аналитики предполагают, что Байден подготовил для Украины неприятный сценарий. По мнению экспертов, глава Белого дома может обсудить с Россией раздел украинской территории вдоль линии фронта, чтобы потом предложить членство в НАТО только западным частям Украины, находящимся под контролем Киева.